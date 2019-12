Avvento in valle: sabato 7 dicembre si canta le atmosfere del Natale

Ad Avvento appena iniziato c’è già aria di Natale al Teatro parrocchiale “Ca’ nostra”. Si terrà infatti sabato 7 dicembre, con inizio alle ore 21, il Concerto di Natale a cura del coro Policromae di Giaglione. Sotto la direzione dei maestri Giorgio Troisi e Sergio Nodelli, la corale eseguirà brani della tradizione popolare e canti natalizi, facendo immergere il pubblico nella calda atmosfera del Natale. Il coro Policromae, nato nel 2013 a Giaglione, è attualmente composto da più di 30 elementi, perlopiù giovani, animati da una grande passione per il canto, che, accanto ai brani più classici della tradizione popolare, sperimentano nuove melodie.

Per raggiungere il teatro, in Via Giaglione, 3, si può parcheggiare l’auto nelle piazze: Balp de Roche Brune (Municipio), della Chiesa, Colombano Romean, Via Assietta, D’Orlier, Giardini “G.A.Levis”, San Rocco. Per informazioni: 3474344586, 3204292768, Pagine Facebook “Teatro parrocchiale Ca’ Nostra Chiomonte” e “Coro Policromae”.