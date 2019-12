Il primo festival sulla disabilità porta in sala film "inclusivi" per tutti: madrina Violante Placido

Prenderà il via oggi la prima edizione del CinemAbility Film Fest, un progetto promosso da Borgate dal Vivo e 2gether Onlus, in collaborazione con Special Olympics e Comune di Bardonecchia, ma che vedrà il coinvolgimento anche dei comuni di Oulx e Bussoleno. Madrina d'eccezione sarà Violante Placido, recentemente protagonista del cortometraggio, diretto da Adriano Morelli, “Hand in the cap”, che tratta il delicato tema della relazione tra sessualità e disabilità.

Quattro giorni di incontri, dibattiti, presentazioni. Ma soprattutto di proiezioni. E' quello cinematografico, infatti, il linguaggio scelto per parlare a tutti di inclusione e disabilità.

I luoghi della kermesse saranno il Cinema Sabrina, in via Medail, e il Palazzo delle Feste di Bardonecchia.

"Il Comune - ha dichiarato il sindaco Francesco Avato - mette ben volentieri a disposizione le sue strutture per presentare e analizzare la disabilità e, soprattutto, per provare, attraverso il dialogo e l’impegno costante, ad abbattere tutti insieme le barriere e favorire la vera e completa integrazione, cominciando dal rendere sempre più accessibili le diverse attività culturali, sociali e sportive".