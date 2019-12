Maccanti (Lega): ''Bene la disponibilità di Trenitalia a rivedere la questione dei collegamenti con Torino''

“Grazie al pressing dei parlamentari e del territorio, Trenitalia prima di Natale aggiungerà due treni diretti sulla Torino-Venezia (che così salgono a 8) e si è impegnata a verificare con Rfi la presenza di ulteriori slot liberi sul nodo di Milano. In più, con il nuovo orario invernale sarà attivato un nuovo Frecciarossa nella tarda serata da Torino a Milano, aumenteranno da 34 a 38 i collegamenti fra Torino e Roma e da 17 a 28 fra Torino e Napoli. Si tratta di un primo segnale di attenzione positivo, ma che certamente non basta ancora. Vigileremo che Trenitalia prosegua su questa strada: il Piemonte non può rimanere indietro”.

È il commento della deputata della Lega Elena Maccanti, capogruppo nella Commissione Trasporti della Camera, al termine dell’audizione dell’amministratore delegato di Trenitalia Orazio Iacono, che si è svolta stamattina: sono stati infatti annunciati un aumento dei collegamenti da e per la città e un’attenuazione dei tagli sulla tratta per Venezia.

“Sul fronte del trasporto pubblico locale invece, grazie ai cinque anni di governo della Giunta Chiamparino e ai disastri del suo assessore Balocco, il Piemonte si ritrova fanalino di coda in Italia – continua Maccanti -. Lo hanno detto chiaramente questa mattina i vertici di Trenitalia alla Camera: grazie alla scelta della Regione Piemonte di effettuare negli anni scorsi un contratto a breve termine, l’azienda non ha potuto investire o programmare”.

“A questa situazione si è aggiunto il gran pasticcio combinato sul nodo di Torino – aggiunge Maccanti -. Il risultato è che l’aggiudicazione è avvenuta solo a settembre e ad oggi il contratto non è stato firmato. Trenitalia, stamattina, si è detta disponibile a subentrare a Gtt la prossima estate e non a fine 2020, come sembrava in un primo momento. Purtroppo a pagare le spese di tutto questo sono i pendolari torinesi e piemontesi: abbiamo subito chiesto un’audizione in Commissione Trasporti dell’Agenzia della mobilità piemontese, in modo che venga a spiegare come stanno realmente le cose, con trasparenza”.