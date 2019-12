Mensio (M5S Torino):"Per Cassazione multe con T-Red sono valide"

"Mi spiace per Roberto Rosso e per quelli che, pur avendo commesso un'infrazione, credono ancora di poter evitare la sanzione". Così il consigliere comunale del M5S Torino Federico Mensio replica al capogruppo di FdI, che ieri aveva denunciato come la mancata omologazione dei semafori T-Red renderebbe non valide le sanzioni. L'esponente della maggioranza Appendino su Facebook ha poi pubblicato un articolo comparso su Ancitel, la società di servizi per i Comuni dell'Anci, in cui si riporta un'ordinanza della Cassazione dell'ottobre 2018 che stabilisce come "le multe elevate grazie alle rilevazioni dell'apparecchio T-Red, ancorché non omologato, sono valide".