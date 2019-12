Montaruli-Marrone (FdI):"Dopo aver mandato a casa Appendino cancelleremo la sua Ztl"

"Abolire la Ztl "grillina" sarà la prima azione della futura amministrazione comunale di centrodestra", parola della parlamentare di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e del capogruppo di Fdi in Regione Maurizio Marrone, che raccogliendo l'appello dei commercianti lanciano la sfida al sindaco Appendino.

"Dobbiamo mandare a casa questa giunta di incapaci - attaccano Montaruli e Marrone -. La Ztl di Appendino è nemica di Torino del commercio, dello sviluppo e del turismo. Per questo motivo la prima azione della futura giunta comunale targata centrodestra sarà quella di cancellare il progetto. I negozianti del centro, già insidiati dai centri commerciali, non possono trovarsi anche a dover fare i conti con un centro "blindato", in cui andare a fare compere in auto è visto come un delitto. Fratelli d'Italia, nella coalizione che manderà a casa Appendino, sarà il garante delle legittime istanze di chi ogni giorno cerca con il duro lavoro di rendere Torino una città dinamica".