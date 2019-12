Autonomia, Giacometto (FI):"Sindaco Appendino si faccia sentire e rappresenti necessità territorio"

“Prendiamo atto che il Sindaco di Milano Giuseppe Sala, esponente di spicco del Partito Democratico, dopo più di cinque anni dall’entrata in vigore della Legge Delrio si rende finalmente conto del fallimento di quella riforma, proposta e attuata dal suo stesso partito. Oggi, infatti, propone di lavorare in asse con Roma e con Napoli, con l’obiettivo di individuare proposte concrete per migliorare il tema della gestione delle Città metropolitane, introdotte e individuate proprio dalla Legge 56/2014. E allora mi chiedo perché escludere Torino? In Italia sono 14, quindi sarebbe il caso di coinvolgere in questo ragionamento almeno i capoluoghi di Regione”. Lo ha affermato in una nota Carlo Giacometto, deputato piemontese di Forza Italia.