Marrone (FdiI):"Via ticket spese sanitarie gratis per infortuni in servizio di forze dell'ordine"

E' stato approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale del Piemonte l'Odg presentato dal Capogruppo di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone per esentare il pagamento delle spese sanitarie sostenute dagli esponenti delle Forze dell’Ordine (poliziotti, carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco, militari delle forze armate) per gli infortuni subiti durante il servizio.

“Siamo molto soddisfatti di questo passo avanti concreto - ha dichiarato Marrone -. È incredibile che per un’assurda norma nazionale finora i ragazzi in divisa che rischiano quotidianamente la propria incolumità per la sicurezza del territorio abbiano dovuto pagarsi il ticket per ristabilirsi dagli infortuni in servizio. Dal 2020 il Piemonte dovrà, al pari di altre regioni, risolvere questa ingiustizia e sostenere le spese sanitarie successive all’infortunio per dimostrare con atti concreti il sostegno dell’Istituzione alle Forze dell’Ordine che difendono il territorio”.