Seggiolini anti-abbandono, Regione Piemonte valuta incentivi a famiglie indigenti

Incentivi economici per le famiglie a basso reddito per l’acquisto dei seggiolini anti-abbandono in auto. E’ questa la proposta della capogruppo regionale del M5S Francesca Frediani accolta dalla Regione Piemonte, che si impegnerà a verificare la possibilità di sovvenzioni

"Sappiamo - ha spiegato Frediani illustrando l'atto - che è previsto un bonus del Governo, chiediamo che la Regione faccia la sua parte, che possa andare magari a coprire un maggior numero di famiglie o aumentare la compartecipazione economica per permettere a tutti di dotarsi di questi seggiolini.Chiediamo dunque alla Regione di verificare possibilità di prevedere incentivi economici".

L'atto ha avuto il parere favorevole della Giunta. "Non vogliamo rinunciare a un principio sacrosanto - ha detto l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano - e purtroppo di assoluta attualità. Approviamo l'ordine del giorno e verificheremo se sia possibile".