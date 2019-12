Tram della linea 4 deragliato in via XX Settembre: incidente con quattro auto

Tram deragliato in via XX Settembre, poco dopo la fermata davanti al Duomo di Torino. Nella tarda serata un mezzo della linea 4 è uscito dai binari, occupando le due corsie di marcia.

Dietro il tram si è formata una coda di bus bloccati, con i passeggeri obbligati a proseguire a piedi per raggiungere le loro destinazioni o altre fermate.

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Gtt: il tram, dopo aver effettuato la svolta a sinistra da via XX Settembre in corso Regina Margherita, ha trovato i binari occupati da un autobus in avaria. A quel punto è stato richiesto il supporto alla Centrale Gtt che ha inviato sul posto un autoradio che, per liberare la strada, ha consentito alla vettura di effettuare la retromarcia. E' in quel momento che il tram è deragliato, andando a collidere con le auto.

Nell'incidente è rimasta ferita, in maniera lieve, una persona. Al momento l'incrocio e la via XX Settembre risultano chiusi e sono in corso le operazioni dei tecnici per riportare il carrello deragliato sui binari.