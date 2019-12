Weekend’Arte per le famiglie al Castello di Rivoli con Monumenti rilucenti

Le famiglie sono di casa al Castello di Rivoli, grazie ai Weekend’Arte, percorsi di visita in Museo e workshop per un affascinante viaggio nell’arte, accompagnati dalle Artenaute del Dipartimento Educazione.

Le proposte, che prendono spunto dalle opere in mostra e da temi sempre diversi, sono pensate per accogliere i bimbi fin dalla più tenera età: a grande richiesta proseguono gli appuntamenti del sabato mattina, ore 10, dedicati alle famiglie con bimbi da 0 a 3 anni, mentre le attività del pomeriggio sono rivolte ai bambini dai 3 anni in su.

Il workshop di dicembre è un omaggio alla mostra Michael Rakowitz. Legatura imperfetta e alle tematiche di grande attualità dell’Economia circolare: le silhouette delle opere di Rakowitz, che riportano in vita antichi capolavori distrutti dalle guerre, saranno reinterpretate attraverso un collage inusuale, lucente e riflettente. Il workshop Monumenti rilucenti farà riverberare bagliori da queste figure che, private del loro peso, diventano forma, linea e superficie, utilizzando il foglio di allumino (fornito da CiAl Consorzio Imballaggi Alluminio). Il materiale è specchiante e cangiante, capace di creare suggestivi effetti luminosi grazie alla sua specifica qualità materica e cromatica, inoltre è estremamente duttile e riciclabile all’infinito, in sintonia con le istanze della sostenibilità ambientale e del pensiero circolare.

Consigliata la prenotazione scrivendo a educa@castellodirivoli.org , tel. 011/9565213

Tariffe

Biglietto ridotto Weekend’Arte famiglie: € 5 per ogni bambino o adulto.

Gratuita l’attività per i bimbi 0-3 anni, per i possessori di Abbonamento Musei, di Passaporto Culturale e di Tessera Caleidoscopio. Ingresso gratuito per i cittadini rivolesi il terzo sabato del mese.