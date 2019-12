Nichelino presente ieri sera a Milano alla manifestazione di solidarietà per Liliana Segre

C'era anche il gonfalone di Nichelino ieri sera a Milano, in occasione della manifestazione di solidarietà di oltre 600 sindaci italiani nei confronti di Liliana Segre, senatrice sopravvissuta all’Olocauso e oggi bersaglio dell’odio razziale.

A rappresentare la città il sindaco Giampiero Tolardo e la neo assessora alla Pace Valentina Cera. ''Portiamo il nostro abbraccio a Liliana Segre per dire che l’odio non ha futuro”, ha dichiarato il primo cittadino di Nichelino, che si è fatto immortalare anche assieme alla Appendino e agli altri sindaci del torinese presenti.

In un post su Facebook pubblicato questa mattina, Tolardo ha accomunato la manifestazione di Milano con quella delle sardine, che hanno riempito il centro di Torino. ''#unasplendidagiornata. A Milano 600 sindaci, a Torino oltre 35.000 persone, due manifestazioni strettamente connesse, per dire no all'odio, per dire no al populismo''.

''Teniamo stretto il filo che ci unisce'', ha concluso il sindaco di Nichelino.