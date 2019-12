A Nichelino inaugurato uno store a brand AGN ENERGIA: "Offriamo soluzioni energetiche per famiglie e attività commerciali"

Una grande attenzione alle energie rinnovabili, un mix tra tradizione e innovazione e un occhio di riguardo per il cliente. Sono questi i capisaldi del nuovo AGN STORE a Nichelino, in via Torino 174/A.

AGN ENERGIA è il nuovo brand di Gruppo Autogas, azienda leader nel settore da 60 anni per quanto riguarda il Gpl a uso domestico, industriale e per autotrazione. Nel nuovo punto vendita, l'azienda propone ai propri clienti un'offerta energetica completa e conveniente, ricca di promozioni confezionate su misura per rispettare le diverse esigenze. "Lo store di Nichelino, come altri store che abbiamo in Piemonte, è dedicato soprattutto al privato. Al cittadino che vuole avere una consulenza energetica e può venire qui a valutare le nostre proposte personalizzate, adatte sia alle famiglie che alle attività commerciali" spiega Andrea Fisi, responsabile commerciale Piemonte.

D'altra parte, al giorno d'oggi, parlare di energia sostenibile è fondamentale, come ammesso dallo stesso Fisi: "Non si può lavorare nel settore energetico senza parlare anche di risparmio e attenzione all’ambiente. Per questo motivo abbiamo aperto una divisione interna chiamata "Energia & Efficienza" volta a valutare, insieme al cliente, quali possono essere le migliori soluzioni per le sue esigenze sia in termini di prezzo che di energie provenienti da fonti rinnovabili".

Da menzionare poi l'iniziativa "Uniamo le nostre energie, piantiamo un albero insieme?". Il progetto in collaborazione con LifeGate Trees, propone ai clienti di adottare gratuitamente un albero digitale, che verrà trasformato in veri e propri alberi da piantare nel Km Verde di LifeGate Trees lungo il Naviglio Grande di Milano. Per partecipare: www.lacittadellenergia.com.

Chi si rivolge all’AGN STORE di Nichelino, è consapevole di incontrare un'azienda con le spalle solide e una forte tradizione, ma allo stesso tempo aperta al futuro e all'innovazione: "Siamo una compagnia energetica moderna che opera sul territorio piemontese da 60 anni. Da una decina d'anni abbiamo diversificato molto la nostra attività storica, il commercio del GPL, affiancando a questo prodotto il metano, l’energia elettrica e le soluzioni di efficientamento energetico, tutti raggruppati sotto il nuovo brand AGN ENERGIA".