Skf, un 2019 nel segno dell'industria 4.0 e con Airasca e Moncalieri in prima fila

Quello che va a concludersi, per Skf , è un anno all’insegna della trasformazione digitale, che ha visto una grande partecipazione "torinese" all'interno dei piani della multinazionale. E se il 2019 è stato caratterizzato in linea generale da numerosi progetti e iniziative in ottica di digitalizzazione, l'impronta dell'industria 4.0 ha toccato da vicino anche due stabilimenti importanti come Airasca e Moncalieri .

In particolare, mentre lo stabilimento laziale di Cassino è stato uno dei protagonisti della trasformazione digitale di Skf con il progetto pilota Digital 2win, ad Airasca l'anno che va a concludersi ha visto inaugurare la nuova Area Testing, che rappresenta oggi il punto di riferimento per tutti i cuscinetti SKF prodotti in ambito industriale. "Un investimento importante - dicono da Skf - realizzato per consentire di conoscere i pregi e i limiti del cuscinetto e quindi servire sempre meglio i propri clienti. La capacità operativa della nuova struttura è in grado di testare oltre 500 cuscinetti industriali l’anno grazie a 60 banchi prova".