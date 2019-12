Vocal Excess alla Suoneria di Settimo, un esercito di 100 voci in missione per conto del rock

Il primo coro rock d’Italia, nato nel 2010 alla Casa del Quartiere di San Salvario a Torino e oggi costituito da oltre cento elementi, si esibirà nella serata di oggi, venerdì 13 dicembre, alla Suoneria di Settimo.

Il coro, diretto da Roberta Magnetti, ha inciso un anno fa il suo primo cd, il cui profitto é stato destinato a finanziare corsi e laboratori musicali gratuiti.

Un esercito di voci in missione per conto del rock, un eccesso vocale che comprende cento ugole accordate all'unisono: sono i Vocal Excess. Il loro repertorio comprende rock e pop in lingua inglese: brani dei Queen, Rolling Stones, Beatles, U2, Nirvana, David Bowie e tanti altri.

A dirigere il coro sarà Roberta Magnetti (icona della scena rock torinese, già nelle Funky Lips e nelle Voci di Corridoio), il cui obiettivo é quello di dare voce​ agli appassionati del genere, quelli che conoscono a memoria tutte le canzoni ma non hanno mai osato cantarle in pubblico, dagli 11 anni ai 70.

Appuntamento alle ore 21 per una serata all'insegna della musica e del divertimento. Costo ingresso: 10 Euro. Il ricavato andrà devoluto a favore di corsi e laboratori gratuiti nella rete delle Case del Quartiere della città di Torino.