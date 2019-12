La musica di Battiato al Sociale di Pinerolo per ricordare le vittime del Ponte Morandi

Stasera le note di Battiato ricorderanno Camilla, Manuele, Claudia e Andrea, le vittime delle tragedia del Ponte Morandi. Alle 21 al Teatro Sociale di piazza Vittorio Veneto 24 a Pinerolo ospiterà “Con il vostro sorriso nel cuore”, ad alternarsi sul palco, interpretando i capolavori del cantautore siciliano, saranno diversi artisti pinerolesi: Jambbalaya 37, Quadrilla, Malecorde, Madamè, Alessandro Casalis, Serena Giai e Marco Priotti, con letture di Fabio Pasquet. Il costo del biglietto è di 10 euro e i proventi sosterranno il progetto comunale “Accendi una luce per chi non può”, destinato alle persone che non riescono a pagare l’affitto.

Questo è uno degli appuntamenti natalizi del week end, che partono oggi con “Natale dei bimbi al cinema”: al Cinema Italia di via Montegrappa 6 si terranno due proiezioni (alle 15 e alle 17) di “Shaun, vita da pecora: Farmageddon”, il costo del biglietto è di 3,50 ed è prevista la distribuzione di dolci, nonché la presenza di Leone Riva, che interpreta Gioele nel film “Il giorno più bello del mondo” di Alessandro Siani.

Nel pomeriggio di domani, domenica 15, alle 15, si terrà un’apertura straordinaria della Cappella di Santa Lucia di Strada Santa Lucia 4, a cura dei volontari a Regola d’Arte della Diocesi di Pinerolo e dell’associazione Ar.Co, con la collaborazione di Italia Nostra. Presente anche il vescovo Derio Olivero.

Mentre piazza del Duomo ospita il mercatino di Natale con i seguenti orari: sabato e domenica dalle 10 alle 19. Nella stessa piazza si trova il “Villaggio di Babbo Natale” accoglierà i bimbi dalle 10 alle 19, con animazioni a partire dalle 15. Parallelamente, negli stessi giorni e orari, al Caffè del Teatro Sociale in piazza Vittorio Veneto 26, aprirà il Christmas Market, una versione natalizia delle Botteghe aperte con 16 artisti-artigiani pinerolesi che venderanno le loro creazioni.

La domenica sarà allietata anche dall’iniziativa “Note di Natale” della Pro Pinerolo, che propone dalle 17 l’esibizione della Piccola Corale di Scalenghe, del Coro Sicut Lilium di Beinette, dell’Officina delle Voci di Orbassano e del Coro Nigritella di Torino, che si alterneranno in quattro postazioni: piazza Verdi, via Savoia angolo via Duca degli Abruzzi, via Duomo angolo via Silvio Pellico e piazza San Donato.