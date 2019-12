A Torino il seminario ''Abolire la prescrizione è contro la Costituzione''

Sabato 21 gennaio 2019 alle ore 11, presso il SOCIALFARE, in Via Maria Vittoria 38 a Torino, Azione, +Europa e Radicali italiani organizzano un seminario (aperto a tutti) “ABOLIRE LA PRESCRIZIONE È CONTRO LA COSTITUZIONE”.

Relatori:

-Paolo Borgna (Magistrato della Procura della Repubblica a Torino);

-Fabrizio Casella (Costituzionalista, Università di Torino);

-Arianna Corcelli (Avvocato membro del direttivo delle camere penali del Piemonte).

-interverranno brevemente:

Claudio Lubatti (#Azione);

Eugenio Grillo (membro Gruppo Giovani TorinoInAzione Circ. 1 & 4)

Marco Cavaletto (+Europa);

Igor Boni (Presidente Radicali Italiani);



La Prescrizione verrà abolita il prossimo 1 gennaio. Sino all’ultimo giorno noi non ci arrenderemo a questo mostro giuridico che, in contrasto con l’art. 111 della Costituzione, estende senza limiti la durata del processo.

“Il populismo penale è il precursore del populismo politico”, come ha scritto recentemente Emma Bonino. "... La cultura del diritto che oggi detta legge al ministero della Giustizia ha una evidente parentela con quella visione panpenalistica e “combattente” della giustizia, che ha avuto notevole diffusione in tutte le componenti della sinistra italiana e non solo. Una visione che presta alla giustizia penale un ruolo abusivo di sorveglianza generale della società e della politica, e ai processi e alle pene il compito di soddisfare le aspettative dei cittadini rispetto ai fenomeni di maggiore allarme, reale o percepito”.

''Noi assistiamo allibiti all’imbarazzo di Renzi e Zingaretti che, col loro silenzio, avvallano l’idea che i diritti individuali degli accusati non costituiscono essi stessi “sostanza di giustizia”, ma devono essere subordinati all’azione della magistratura inquirente e giudicante per l’interesse collettivo''.

Il seminario è aperto a tutti.