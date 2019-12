Carmagnola, oltre 1000 peperonari a scopo benefico e gemellaggio con la Festa della zucca

Domenica 15 dicembre 2019 il Comune di Carmagnola ha dedicato un’intera giornata alle eccellenze agricole e gastronomiche invernali del territorio proponendo la “XXVII Fiera Regionale del Bovino da Carne di Razza Piemontese e della Giora”, la “XI edizione della Mostra/Mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola”, mercatino di produttori e artigiani mercato tradizionale straordinario e iniziative per bambini e ragazzi.

Dalle 15 alle 17 nel Salone Fieristico si è svolta “Una domenica con Fata Zucchina”, iniziativa dedicata soprattutto a bambinI e ragazzi con la distribuzione de Il Peperonario, particolare e utile calendario per l’anno 2020 nato intorno al Peperone - il prodotto simbolo della Città e protagonista principale della storica Fiera Nazionale che viene organizzata dal 1949 - per trasmettere la cultura gastronomica locale, come essa si sposa con i cibi del mondo e tutti i benefici di una sana alimentazione.