Funambulismo, la "revolution" parte da Torino

Wires Crossed è il titolo del progetto europeo di circo sociale che prevede la presentazione di un'eccezionale performance, nei giorni 8 e 9 agosto in Irlanda, per gli eventi di Galway Capitale Europea della Cultura 2020.

400 persone di varie età, ceti sociali, culture, nazionalità e abilità parteciperanno a uno spettacolo di funambolismo da record mondiale: attraverseranno il fiume Corrib su un cavo d’acciaio per 2020 minuti!

Un’esperienza che farà sperimentare, a chiunque abbia voglia di mettersi alla prova e ad alcuni artisti professionisti, l'effetto trasformativo e di crescita personale legata al funambolismo, simboleggiando al contempo il cammino congiunto, difficile ma possibile, verso una comunità più sana e un'Europa più equilibrata.

Basato sulla convinzione che il funambolismo sia allo stesso tempo una spettacolare arte circense e un potente strumento di consapevolezza accessibile a molti per il miglioramento del benessere mentale e fisico, Wires Crossed si è sviluppato sull’idea di utilizzarlo anche come strumento di audience engagement per il coinvolgimento di numerose persone in una grande esperienza di arte e vita.



FUNAMBULISM REVOLUTION – WIRES CROSSED ITALIA. Il progetto per la formazione del team italiano

La delegazione italiana che partecipa al progetto viene costituita grazie a “Funambulism Revolution – Wires Crossed Italia”, progetto vincitore del bando Boarding Pass Plus promosso dal MIBAC - Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, ideato dal funambolo, filosofo e formatore torinese Andrea Loreni e presentato dalla FLIC Scuola di Circo della Reale Società Ginnastica di Torino, in collaborazione con partner italiani, cooperativa Cita di Torino e Dinamico Festival di Reggio Emilia, e i partner europei Ecole de Cirque de Bruxelles (Belgio), Galway Community Circus (Irlanda), Instituto National de Arte do Circo – Inac e Round About (Portogallo), Associazione Courant d’ Cirque (Svizzera).



I LABORATORI FORMATIVI. Primi appuntamenti a Torino tra gennaio e

I primi laboratori di “Funambulism Revolution – Wires Crossed Italia” si svolgeranno nei giorni 18-19 gennaio e 1-2 febbraio allo Spazio FLIC di Torino, uno dei luoghi formativi della FLIC Scuola di Circo, la prima scuola professionale di circo contemporaneo in Italia e importante punto di riferimento nel settore a livello internazionale.

Quattro artisti circensi e/o formatori nell’ambito del circo under 35, che dovranno garantire la loro partecipazione a tutte le fasi del progetto, potranno accedere gratuitamente attraverso una call che verrà pubblicata entro il mese di dicembre.

Chiunque sia interessato a partecipare a questi primi workshop, senza l’obbligo di garantire la presenza ai successivi eventi, trova informazioni per le iscrizioni nel sito internet www.wirescrosseditalia.com

l laboratori prevedono una parte esperienziale sul cavo teso e sull’utilizzo del bilanciere condotta da Andrea Loreni, funambolo specializzato in traversate a grandi altezze e praticante la meditazione Zen, intervallata a momenti di riflessione e rielaborazione dell’esperienza vissuta a cura della Dott.a Giulia Schiavone, pedagogista, formatrice e dottore di ricerca in Scienze della formazione presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca.