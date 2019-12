Musicaviva, doppio concerto di Natale

Doppio concerto per il Torino Chamber Music Festival di Musicaviva.

Sabato 21 dicembre alle 17, alla Cappella dei Mercanti (via Garibaldi 25), c'è Natale in musica con il duo Poly. Nino Cariglio, clarinetto, saxofoni, cornamuse, e Masiiliano Brizio, pianoforte. Musica di: Haendel, piazzolla, Morricone, Mozart, Piovani. Ingresso 10 euro.

Domenica 22 dicembre alle 16,30 alla Parrocchia di Sant'Ignazio di Loyola (Via Monfalcone 150), "New and old" con l'ensamble vocale Claricantus. Matteo Gentile, direttore e Danilo Ionadi, pianoforte. E "Sharing (progetto Vivaldi)". Con Matteo Gentile, direttore. Musica di: Gjeilo, Di Lasso, Sisask, Susana, Vivaldi, Corelli. Ingresso libero.