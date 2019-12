Un weekend di raccolta fondi per il Sant'Anna con i panettoni che fanno bene

Tornano i panettoni che fanno bene: all'umore, alla gola, ma anche ai piccoli pazienti del Sant'Anna. Grazie alle campagne di solidarietà organizzate da oltre dieci anni da Codè Crai Ovest, infatti, la Fondazione Crescere insieme al Sant’Anna ha potuto raggiungere importanti risultati. Nelle festività natalizie degli ultimi anni i torinesi hanno potuto gustare i fragranti panettoni e pandori messi in vendita, al costo di 10 euro, nei punti vendita Crai di Torino e provincia e nelle principali piazze, e in alcuni esercizi commerciali del centro storico della città con una raccolta fondi. Il ricavato della raccolta fondi è stato interamente devoluto alla Fondazione per promuovere l’aggiornamento delle attrezzature e la ricerca nel campo della Neonatologia.

L’iniziativa è fortemente sostenuta da Ascom Confcommercio Torino e provincia. E l'evento di vendita e raccolta fondi si è ripetuta con successo anche in quest'ultimo fine settimana.

Dopo anni di lavoro, il nuovo reparto è ora una vera e propria eccellenza della sanità piemontese e italiana, con tecnologie più innovative e personale medico e infermieristico competente e professionale che offre la migliore assistenza ai bimbi prematuri: “Anche quest’anno la Fondazione Crescere Insieme Onlus, con Crai, Maina, l’Ascom di Torino, i volontari, i sostenitori ed Alena come testimonial, organizza la raccolta fondi con i panettoni di Natale per i nostri piccoli, grandi guerrieri – dichiara il dottor Daniele Farina, Direttore S.C. di Neonatologia e Vice Presidente della Fondazione -. Continuiamo a lavorare e sognare alla grande, per offrire le cure all’avanguardia ed il futuro migliore ai nostri pazienti ed alle loro famiglie. Grazie a tutti coloro che in questi anni ci hanno aiutato e continueranno a farlo a sostegno della ricerca”.

Grande soddisfazione per Piero Boccalatte presidente Crai Secom: “Siamo particolarmente fieri del nostro impegno a favore dell’ospedale e del nuovo reparto per i bambini prematuri che presentano sempre problematiche importanti. Grazie anche al nostro contributo e ai nostri investimenti, l’ospedale occupa un posto particolarmente caro nel cuore dei torinesi. Come Codè Crai ringrazio chi ha deciso di condividere in questi anni il nostro cammino, in particolare l’Ascom di Torino e la Maina, l’azienda che ogni anno ci dona il grande panettone".

A fianco di Codè Crai e della Fondazione Crescere Insieme al Sant’Anna Onlus non poteva mancare il volto e il cuore di Alena Seredova, instancabile testimonial di una campagna vincente: “Ho sempre assicurato il mio appoggio alle molte iniziative di solidarietà promosse da Codè Crai e dalla Fondazione. Ogni anno in occasione delle festività natalizie non posso mancare alla raccolta fondi con i panettoni e i pandori nelle piazze di Torino e anche quest’anno sono presente per testimoniare ancora una volta la volontà dei torinesi di contribuire in prima persona, anno dopo anno, al miglioramento del reparto e allo sviluppo della ricerca”.