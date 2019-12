Nichelino, il centrodestra correrà unito alle amministrative del 2021

Se il campo del centrosinistra a Nichelino è ancora diviso e frammentato, con Rinnovamento Democratico che - al momento - non vuole aderire al progetto unitario col Pd voluto dal sindaco in carica Giampiero Tolardo, il centrodestra ha annunciato che sarà compatto alle amministrative del 2021.

Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia si presenteranno insieme tra un anno e mezzo. Oltre ai simboli, ci saranno anche tre liste civiche a supporto. L’annuncio è stato fatto ieri, durante l’evento organizzato dai partiti per far conoscere le strategie future. L’unione di intenti sarà possibile solo dopo l’accordo anche a livello nazionale, in attesa di identificare anche il nome del candidato sindaco.

All'incontro erano presenti i maggiori esponenti locali delle tre formazioni: Bruno Calandra per la Lega, Andrea Sinopoli e Alex Farina per Fratelli D'Italia e Tommaso Marino per Forza Italia. Al tavolo presenti anche l'ex eurodeputato Fabrizio Bertot e la deputata di FdI Augusta Montaruli.