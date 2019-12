Abbonamenti agevolati per i residenti nel parcheggio pubblico interrato Richelmy

Poiché la percentuale di occupazione del parcheggio è inferiore rispetto al potenziale dell’offerta di posti auto, la Giunta comunale, su proposta dell’assessora Maria Lapietra e su sollecitazione della Circoscrizione, ha deliberato d’istituire abbonamenti agevolati per i residenti nel parcheggio Richelmy alfine d’incentivarne l’utilizzo.

La nuova tariffa (abbonamento annuale 24 ore) è riservata ai residenti che, a fronte della rinuncia del permesso sosta su strada per le zone D2 / D3, così come già attuato per alcuni parcheggi dell'area centrale.

Dunque, i residenti che rinunciano al permesso sosta su strada potranno richiedere un abbonamento annuale h/24 al prezzo di 550 euro, anziché i 765 euro attualmente in vigore a fronte della rinuncia del permesso sosta ordinario.

Inoltre, in via sperimentale e per un periodo di un anno, viene offerta una tariffa agevolata (mensile 30 euro anzichè 35; trimestrale 60 invece di 70 euro annuale 215 euro al posto di 270 euro) che, senza rinuncia al permesso sosta su strada, consenta il parcheggio, consenta il parcheggio notturno ai residenti.

La convenzione rappresenta una delle azioni previste, a supporto, dell'istituzione dalla realizzazione dell'area pedonale in via Fiano e via Musinè (all'interno di borgo vecchio campidoglio) e di interventi di moderazione del traffico.

Borgo Campidoglio verrà reso in parte pedonale e quindi questo intervento si pone l'obbiettivo di rendere il parcheggio in struttura più accessibile e fruibile per i residenti di Campidoglio come conseguito inoltre dall'interlocuzione con la Circoscrizione IV.