Dopo la fiaccolata di venerdì, la Vertenza Torino entra nel vivo: tutte le "crisi" in presidio davanti al Consiglio Regionale

A fare "massa critica", domani in via Alfieri 15, proprio davanti all'ingresso del Consiglio Regionale, saranno i sindacati di Fim, Fiom e Uilm insieme ai lavoratori della Mahle , della Ventures (ex Embraco ), della Lear e dell' Alpitel , ultima azienda in ordine di tempo a essere entrata nel novero delle vertenze aperte, con il licenziamenti annunciato di 30 lavoratori nel sito torinese (l'altro si trova a Nucetto, in provincia di Cuneo).

Serve un piano generale per la città, è inutile continuare a inseguire azienda per azienda, esuberi dopo esuberi. Serve una cabina di regia che possa indirizzare le risorse su un progetto comune di rilancio dell'economia cittadina. Le poche cose che si stanno facendo come il Competence Center e le collaborazioni con il Politecnico e l'Università di Torino, rischiano di essere avulse da un contesto generale e quindi poco efficaci per trovare una via di uscita da questa crisi".

Intanto, domattina i lavoratori ex Embraco saranno di fronte alla sede Randstad di corso Vittorio Emanuele 87 per ribadire la necessità del loro coinvolgimento per trovare nuovi investitori per lo stabilimento di Riva di Chieri.