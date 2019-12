Mamma, figlia e nipote: "le tre età" si raccontano per Unitre

Per la serie di appuntamenti proposti da Unitre Torino, mercoledì 18 dicembre alle ore 15.30 si terrà l’incontro “Le tre età: mamma, figlia, nipote”. Perfetta rappresentazione dell’idea alla base delle attività organizzate dall’Unitre Torino per i suoi soci, è un incontro che coinvolge una nonna, una mamma e una nipote che si ritrovano contemporaneamente coinvolte all’Unitre: tre età legate non solo da un continuo generazionale, ma anche da un patrimonio di conoscenze raccolte nell'amore per l'insegnamento. L’incontro si terrà presso l’Aula Magna del Liceo Massimo d'Azeglio (via Parini 8, Torino) e vedrà la presentazione del libro Il portale intarsiato di Gabriella de Blasio.