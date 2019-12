Rifiuti, Valle (Pd): ''Marnati invita i consorzi a ignorare la legge vigente''

“Abbiamo appreso che l’Assessore regionale all’Ambiente ha, recentemente, inviato ai Presidenti e ai Direttori dei Consorzi di bacino una nota sullo stato di attuazione della legge del 2018 sulla gestione dei rifiuti, sollecitando i Consorzi che presentano situazioni di prossima scadenza di appalti e organi di amministrazione, sostanzialmente, a “ignorare” sul tema la normativa in vigore” ha spiegato il Consigliere regionale del Partito Democratico Daniele Valle.

“Dal momento che, nonostante si siano svolti incontri territoriali con i Consorzi delle Province di Alessandria, Cuneo, Novara e della Città Metropolitana di Torino che avrebbero evidenziato la necessità di procedere a una revisione della normativa con riferimento alla prevista obbligatorietà della fusione dei Consorzi a livello provinciale e alla modalità di costituzione e funzionamento della Conferenza di Ambito regionale, non risulta depositato alcun disegno di legge di modifica della legge, ho interrogato l’Assessore Marnati per sapere quando la Giunta intenda prevedere la revisione delle disposizioni normative. Sarebbe buona prassi presentare prima al Consiglio regionale un provvedimento e successivamente darne comunicazione ai soggetti interessati, ma se proprio la Giunta Cirio non può fare a meno della politica degli annunci alla quale ci ha abituati da mesi, vorremmo almeno sapere quando potremo vedere il disegno di legge che interviene su un tema tanto importante” precisa Daniele Valle.

“L’Assessore Marnati, nella sua risposta, ha informato l’Aula che “nel mese di gennaio si procederà ad una serie di nuovi incontri sul territorio con i Consorzi”, prevedendo di “arrivare, intorno alla metà di febbraio, all’approvazione in Giunta di una modifica normativa da sottoporre all’esame del Consiglio regionale. Insomma: la legge vigente viene ignorata, ma il nuovo disegno di legge deve essere ancora scritto”, conclude Valle.