Tasi e Imu, il Consiglio comunale ha approvato le delibere per il 2020

Il Consiglio comunale ha approvato le delibere per TASI (Tributo per i servizi indivisibili) 2020: sono riconfermate le aliquote in vigore nel 2019. Come già avvenuto a decorrere dall'anno 2016, anche nel 2020 la TASI non sarà più dovuta per l'abitazione principale, né per tutte le altre fattispecie ad essa equiparate.

Si conferma la non applicazione della TASI agli immobili già soggetti a IMU. Il tributo si applica esclusivamente ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per questi ultimi, è confermata l'aliquota del 2019, fissata al 2,5 per mille. Il gettito del tributo, stimato in Euro 1.750.000 è diretto alla copertura dei servizi indivisibili forniti dal Comune. La deliberazione è stata approvata con ventidue voti favorevoli del M5S. Sette i voti contrari dai gruppi Pd, Lista civica per Torino, Misto di minoranza - Rinascita per Torino.