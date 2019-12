Abolito (dal prossimo anno) il test di medicina!

Era il luglio del 2001 quando, 25enne e laureato in Matematica da due settimane, cominciai a insegnare per una nota società che si occupa di test di ammissione. La mia prima volta fu a Roma, ero molto emozionato, avevo di fronte a me un centinaio di studenti che potevano essere miei fratelli minori. Nella speranza di tranquillizzarmi, un ragazzo dello staff mi disse: "Tranquillo, tanto il prossimo anno tolgono il test!" Da allora lo stesso annuncio si ripete quasi ogni anno, con forza più o meno crescente.

Due Ministri dell'Istruzione, Università e Ricerca ufficializzarono anche la notizia: il ministro Giannini nel 2014 e il Ministro Bussetti, nel 2018. Il primo annuncio fu tacciato di promessa elettorale (una settimana dopo ci sarebbero state le elezioni europee) e si perse con l'esito delle stesse, il secondo venne annunciato a notte fonda per poi essere smentito la mattina successiva da un collega dello stesso Ministro (quello della Sanità) che al suo risveglio diceva di non sapere nulla di quel progetto.

Dal 2001 ad oggi ne abbiamo viste capitare tante: il numero totale delle domande che passa da 90 a 80 a 60, logica che passa da 20 domande a 26 a 33 a 40 a 22, il voto di maturità che influisce per 10 punti ma il cui contributo viene azzerato dal Ministero DURANTE (!) la prova stessa, il test che viene calendarizzato a settembre, poi a luglio, quindi ad aprile, le sperimentazioni a Ferrara, l'ipotesi di accesso "alla francese". Sono passati 18 anni, da quel luglio 2019, ora potrei essere il papà dei miei studenti, ma siamo sempre qui a parlare della possibile abolizione del test. Perché non è facile farlo, perché ci vogliono soldi, strutture, docenti, un piano a lungo termine, visione d'insieme: ingredienti mancanti, nell'attuale situazione politica.

E in attesa di trovare gli ingredienti per l'abolizione del test l'unica ricetta per l'accesso a Medicina è quella che consente di superare il test: una ricetta fatta di conoscenza del test di ammissione a Medicina e di come viene realizzato, di esercitazioni su esercizi ufficiali, di studio approfondito della teoria e - perché no? - di un pizzico di ottimismo che ci permetta di affrontare il test con la giusta serenità. Perché prima o poi il test sarà anche abolito, eh. Ma non quest'anno, il prossimo.