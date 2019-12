Presentazione libro “Pillole di Immortali” di Domenico Beccaria giovedì 19 dicembre

Al Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata di via La Salle 87 a Grugliasco, giovedì 19 dicembre alle ore 21 si terrà la prima presentazione della nuova fatica letteraria di Domenico Beccaria, presidente del Museo, “Pillole di Immortali. Estratto di granatismo a pronta assimilazione” edizioni A.M.S.G. e con prefazione di Giampaolo Muliari, direttore del Museo.



Il libro, che prende spunto dalla rubrica settimanale di Beccaria sull'edizione online di Torinoggi.it e che viene complementato da altri scritti a 360° sulla fede torinista, è ovviamente rivolto a tutti i "malati granata" perché in questo caso le pillole non servono a guarire, bensì ad aiutarci a conservare la parte sana di questa meravigliosa malattia chiamata TORO.



Al termine della presentazione, Domenico Beccaria firmerà per i presenti le copie del libro che sarà in vendita eccezionalmente al prezzo di lancio di € 10,00.

Ricordiamo che i proventi del libro finanzieranno le attività del Museo del Toro e che lo stesso si potrà perciò acquistare nello shop del museo nei consueti orari di apertura, il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18, al prezzo di € 12,00.



“Pillole di Immortali” si potrà ricevere anche per corrispondenza effettuando un bonifico di € 14,00, comprensivo di spese di spedizione, indicando nella causale il proprio indirizzo e dandone conferma alla mail: info@museodeltoro.it. L'IBAN è: IT37Y0200801074000101890168



Si coglie l’occasione per ricordare che la mostra a tema “Ora sei una stella”, nel ricordo di Giacinto Facchetti, sarà visibile fino a domenica 1 marzo 2020 nella sala della Memoria, negli orari di apertura del Museo: il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19.



Il Museo si trova a villa Claretta Assandri in via G.B. La Salle 87 a Grugliasco, comune in provincia di Torino ed è aperto il sabato dalle 14 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 18. Sono possibili visite fuori orario di apertura dal lunedì al venerdì, ma solo su prenotazione. Per motivi di sicurezza si possono effettuare solo visite guidate. Per informazioni inviare una mail a: info@museodeltoro.it oppure telefonare dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 al numero 333/98.59.488