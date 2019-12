Presepe vivente a San Mauro Torinese

Dopo un anno di pausa, fervono ormai i preparativi per la nona edizione del Presepio Vivente di San Mauro Torinese. L’appuntamento è per giovedì 26 dicembre nel centro storico dalle ore 16,30 alle ore 21,30 (Ingresso da via IV novembre angolo via Martiri della Libertà); in caso di cattivo tempo la manifestazione sarà rinviata al 6 gennaio.

L’iniziativa, realizzata dall’Associazione Orsarese e dalla Parrocchia Santa Maria di Pulcherada con il patrocinio e il contributo della Città di San Mauro Torinese, consiste nell’allestimento di diverse scene che, come ormai tradizione, riporteranno indietro nel tempo il centro storico della città e le vie adiacenti all’antico complesso abbaziale benedettino della Pulcherada.

Centoventi figuranti e circa quaranta scene per ricreare l’atmosfera dell’attesa per la venuta di Gesù Bambino. Oltre alle scene bibliche, relative agli episodi del Natale narrate nei Vangeli, saranno presenti anche quest’anno quelle del presepe popolare con antichi mestieri ed episodi di vita contadina, che accompagneranno i visitatori fino alla capanna della natività, situata accanto all’abside romanica. Fra le novità di quest’anno ci saranno cinque nuovi allestimenti, realizzati dagli allievi del corso di scenografia teatrale delle Scuole Tecniche San Carlo di Torino. Durante la parte conclusiva del presepio, verso le ore 21, verrà posto nella mangiatoia un bimbo vero, con i componenti delle corali parrocchiali che eseguiranno dei canti tipici del Natale.

Nella chiesa parrocchiale, i volontari dell’associazione La Pulchrarada illustreranno gli antichi affreschi del catino absidale.