Lavoro senza sosta dopo il maltempo: si aprono parzialmente le prime strade dopo frane ed esondazioni

Come riportato in una nota della Città Metropolitana di Torino In Valle Orco si è lavorato senza soste per liberare la Provinciale 460 dalla frana caduta nei pressi di Fornolosa di Locana e nel pomeriggio è stato possibile assicurare la transitabilità nel tratto tra Fey e Fornolosa. La circolazione a senso unico alternato regolato da un semaforo è consentita ai mezzi di soccorso, ai residenti in zona e ai turisti che devono scendere da Ceresole Reale e da Noasca. Già nella serata di ieri una ditta appaltatrice locale era intervenuta per limitare i danni. Stamani altri mezzi di ditte appaltatrici, personale della Direzione Viabilità 1 e Vigili del Fuoco hanno rimosso il materiale e i massi presenti sulla carreggiata.





Sulla Provinciale 47 della Val Soana ad Ingria il materiale sceso sulla carreggiata a seguito di una frana è stato rimosso grazie a mezzi messi a disposizione dal Comune e da una ditta appaltatrice della Città metropolitana. Il transito è consentito con prudenza .