Da luglio senza stipendio, il dramma di Natale dei dipendenti Manital: “Non ce la facciamo più”

Il periodo di Natale è tradizionalmente un momento di festa per tutti. Non lo sarà, almeno quest’anno, per i dipendenti Manital che da mesi attendono di essere pagati.

È il dramma della disperazione quello vissuto da circa 1800 lavoratori che, da luglio, non percepiscono lo stipendio dall’azienda per cui lavorano o hanno lavorato. Per questo motivo, nella giornata odierna, un gruppo di dipendenti legati al sindacato Fismic Confsal si è ritrovato sotto la sede Rai di via Verdi per “denunciare la drammatica situazione che stiamo vivendo da mesi”.

Vincenzo Aragona, segretario regionale della Fismic, punta il dito contro i vertici dell’azienda: “Oggi hanno fatto saltare all’ultimo l’incontro previsto all’Unione Industriale. Non vorrei fosse il preludio a qualche spiacevole sorpresa, visto che avevano detto che avrebbero pagato gli stipendi arretrati entro il 20 dicembre”.

L’accordo siglato l’altro ieri, che ha visto passare 400 lavoratori sotto la gestione di Iscot, non ha rasserenato del tutto gli animi. Insomma, la tensione resta alta. Il futuro di 1800 lavoratori rimane appeso a un filo e il pessimismo, vista l’esperienza del passato, è naturale. Senza stipendi da luglio, ogni spesa “normale” diventa insostenibile e drammatica. “Non ne possiamo più di questa situazione, per noi rischia di essere un Natale da incubo” confidano disperati i lavoratori.

“Siamo qui in presidio - spiega Aragona - perché vogliamo che tutti i dipendenti che hanno dei sospesi vengano pagati”. Questo l’augurio di Natale per 1800 lavoratori e le loro famiglie.