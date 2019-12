Industria 4.0: a Torino Incontra focus su Industrial IoT e Cloud Computing per lo Smart Manifacturing

Gli esperti di CSP - Innovazione nelle ICT hanno portato 18 micro e piccole imprese, in due appuntamenti presso il Centro Congressi “Torino Incontra” della Camera di Commercio di Torino, a confrontarsi sul processo di digitalizzazione secondo le linee guida fornite dalla Smart Specialization Strategy regionale (S3).

Il significato dell’Internet of Things, le sue componenti tecnologiche, l’adozione dell’IoT in ambito industriale, i campi di applicazione, i benefici e le sfide attuali e future, le tecnologie abilitanti, le soluzioni disponibili e la loro sostenibilità: questi alcuni dei temi affrontati durante gli incontri.

Ampio spazio è stato garantito ad un altro tema di particolare interesse per le aziende, sia quelle che hanno già intrapreso il percorso verso la digitalizzazione sia quelle che hanno in programma di farlo: il Cloud Computing. Sono state loro fornite indicazioni su come scegliere il fornitore di soluzioni cloud, come dimensionare il servizio giusto, a quali certificazioni prestare attenzione, quali sono le applicazioni utili e quali gli standard di riferimento.

Cooperazione, scambio di conoscenze, coaching, preparazione di idee e progetti, cross fertilization, ricerca di finanziamenti: questi gli obiettivi comuni degli appuntamenti che si stanno svolgendo in tutte le aree alpine (Italia, Austria, Francia, Germania e Slovenia) coinvolte nel progetto SMART-SPACE.

I workshop hanno riscontrato grande interesse tanto che alcune delle aziende partecipanti hanno richiesto degli approfondimenti con gli esperti per avviare un processo di digitalizzazione presso le loro realtà.