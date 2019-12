C'è molto da fare e da vedere nel prossimo weekend in Valle di Susa

VENERDÌ 20 DICEMBRE

ALMESE

Teatro e cinema

Cineclub: Troppa grazia

Nuova edizione della rassegna "Cineclub", realizzata dall'associazione 35 mm di Rivoli con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di Almese. Oggi al cinema Magnetto (via Avigliana 17) alle ore 18.30 e alle ore 21.15 proiezione del film “Troppa grazia”.

SALBERTRAND

Corsi e laboratori

Corso di lingua occitana

Il corso di lingua occitana, condotto da Renato Sibille, è organizzato nell'ambito dello Sportello linguistico di lingua occitana, finanziato dalla Chambra d'Oc. Si svolge nella sede dei Parchi Alpi Cozie (via Fransuà Fontan 1). Oggi dalle ore 16.30 alle ore 19 il primo di sette incontri. Il corso è gratuito ed è rivolto al personale della pubblica amministrazione, aperto a quanti sono interessati alla lingua e alla cultura occitana. Intende introdurre elementi fondamentali della lingua occitana nelle varianti locali attraverso incontri che, partendo dal mondo animale e vegetale, analizzano ambiente, toponomastica, modi di dire, proverbi, usanze, leggende, aneddoti e curiosità della ricca cultura dell'Alta Valle della Dora.

Iscrizioni: Renato Sibille, tel. 3391421580 - renatosibille@tiscali.it; Ecomuseo Colombano Romean, ecomuseo.salbertrand@ruparpiemonte.it; Chambra d'Oc, chambradoc@chambradoc.it - www.chambradoc.it.

SUSA

Musica e spettacolo

Filarmonica San Marco

Concerto "Solidarietà in musica" della filarmonica San Marco Wind Orchestra diretta dal maestro Matteo Dal Maso alle 21 nella cattedrale di San Giusto (piazza San Giusto).

Il ricavato della serata sarà devoluto alla scuola primaria "San Giuseppe" di Susa per l'acquisto di due ausili riabilitativi (comunicatori dinamici) per rispondere ai bisogni formativi degli alunni disabili presenti nella scuola.





VENERDÌ 20 e SABATO 21 DICEMBRE

SUSA

Tempo libero

Raduno numismatico filatelico

II raduno numismatico filatelico a Villa San Pietro (SP 24 16).





VENERDÌ 20, SABATO 21 e DOMENICA 22 DICEMBRE

SESTRIERE

Enogastronomia e mercati km 0

Qualitaly Experience

Qualitaly Experience nella sala Pro Loco (via Louset). Programma:

venerdì 20 dicembre alle 17.30, inaugurazione evento con degustazione a cura del Consorzio del Barbera e Vini del Monferrato in abbianata con la Robiola di Roccaverano. Sapori e degustazioni d’eccellenza con la “Qualitaly Experience” che, proponendo un’anteprima di quello che a gennaio durante la Coppa del Mondo di Sci diventerà “Casa Eccellenze”, presenta assaggi, degustazioni, analisi sensoriali e show cooking con i migliori prodotti di Langhe, Roero e Monferrato e qualche perla rara da tutto il Piemonte, in collaborazione con l’Accademia della Tradizione Enogastronomica. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

Sabato 21 dicembre

Il “flair” di cocktail e di bar tender proposto da Hempatico. L’unicità di un’eccellenza tutta subalpina, il Vermuth alla Canapa e i suoi abbinamenti in miscelazione. Dalle ore 17.30 con ingresso libero.

Domenica 22 dicembre

Il “Panettone dello Sciatore” e le straordinarie novità natalizie di Galup. Dalle ore 17.30 con ingresso libero.





SABATO 21 DICEMBRE

AVIGLIANA

Musica e spettacolo

Aspettando il Natale

Alla Certosa 1515 (via Sacra di San Michele 51) "Aspettando il Natale" - Canti fra cielo e terra con il coro "Europa Cantat" alle 17:00.

Ingresso libero. Il ricavato sarà devoluto alla comunità mamma-bimbo del Gruppo Abele.

Possibilità di prenotare l'apericena alle 18:30: tel. 0119313638. Costo 20 euro.

BARDONECCHIA

Teatro e cinema

Il pianeta di Tintarella

Alle 21 al Palazzo delle Feste (piazza Valle Stretta 1) "Il pianeta di Tintarella". Evento di beneficenza per l’ambiente: il ricavato sarà devoluto al Consorzio Forestale per il Progetto Sfera. A seguire serata nel foyer con musica dal vivo, brindisi di Natale e Cocktail Botanic Party con Lalimentari "Piola Montana Moderna".

Prenotazioni: Ufficio del Turismo di Bardonecchia, tel. 012299032 - info.bardonecchia@turismotorino.org.

BUSSOLENO

Teatro e cinema

Natale all'arrembaggio

Una nuova stagione teatrale, dedicata a scuole e famiglie, al teatro don Bunino (piazza Cavour 1). Oggi alle ore 16 "Natale all'arrembaggio". Ingresso: 5€. Dai 3 ai 10 anni.

CHIOMONTE

Musica e spettacolo

Chantar l'Uvern: Per fè una buona musica, sempre suonare!

Nella chiesa di Santa Caterina, alle ore 21 presentazione del libro-disco del gruppo musicale Parenaperde "Per fè una buona musica, sempre suonare!".

NOVALESA

Tempo libero

Miracolo di una notte di Natale

"Miracolo di una notte di Natale" dalle 21 a mezzanotte nel centro storico del paese a partire dall’inizio di via Maestra. La rappresentazione di un caratteristico presepe animato è accompagnata dalla degustazione di dolci, il tutto organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune e le associazioni locali. Inoltre, è possibile cenare nei ristoranti "Delle Alpi", "Della Posta" ed “El Dorado” che propongono un menù composto di primo, secondo e contorno e, a seguire, degustare i dolci negli stand al costo complessivo di 17 euro. In alternativa, si può effettuare solo la degustazione di dolci al prezzo di 5 euro.

Prenotazioni: Pro Loco, tel. 3463298289.

SANT'AMBROGIO DI TORINO

Musica e spettacolo

Concerto di Natale alla Sacra

Concerto di Natale alla Sacra di San Michele (via alla Sacra 14) alle 20:30, canta il Coro della Sacra. All'arpa Enrico Euron, all'organo Achille Lampo, tenore Fulvio Oberto, baritono Emilio Marcucci, soprano Alessandra Torrani. Segue rinfresco offerto da produttori locali.

Ingresso 10 euro. Il ricavato sarà devoluto al reparto oncologico dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. I biglietti sono disponibili in prevendita a partire da lunedì 9 dicembre con ritiro alla biglietteria della Sacra (fino ad esaurimento posti).

SAUZE D'OULX

Tempo libero

Sauze... Che Babbo

Sauze... Che Babbo - Un sabato d’amore, di festa e di solidarietà – Sauze d’Oulx si tinge di rosso, bambini, mamme, papà, nonni, amici a 4 zampe…tutti “pancioni buoni” per un giorno, per una passeggiata a “ritmo natalizio” nelle “nostre vie segrete” e… grande merenda! Ritrovo alle ore 17 in piazza Assietta. Il vestito da Babbo Natale è acquistabile dalle attività commerciali di Sauze d'Oulx aderenti all'iniziativa con una piccola offerta totalmente devoluta a UGI Onlus Torino.

SESTRIERE

Mostre

Pier Flavio Gallina

Esposizione personale delle opere del maestro Pier Flavio Gallina a Casa Olimpia Sestriere (via Pinerolo). Inaugurazione sabato 21 dicembre alle ore 17.30. Fino al 6 gennaio.

SUSA

Teatro e cinema

Clotilde e la magia del Natale

"Clotilde e la magia del Natale" con il Gruppo Teatro Insieme di Susa alle 10:30 per le vie cittadine.

Visite guidate al patrimonio culturale

Il castello racconta... Storie di Natale

"Il castello racconta... Storie di Natale", alle 21 visita notturna al Castello di Adelaide (via al Castello 14). Ritrovo in biglietteria, al termine assaggio di prodotti locali.

Costo 10 euro a persona, 5 euro under 15.

Prenotazione obbligatoria: castellosusa@gmail.com - tel. 3409346762.

VAIE

Proposte outdoor

Babbo-Run

Babbo-Run. Ritrovo dalle 16:30, partenza bambini 17:30, adulti 18 circa. Corsa non competitiva per le vie del paese addobbate a festa per Natale. Percorso di 1,3 km per i bambini, 2,5 o 5 km per gli adulti. Per i primi cento iscritti pacco gara di valore. Premi ai primi tre classificati maschili e femminili.

Iscrizione 10 euro adulti, 4 euro bambini: www.valsusarunningteam.it.





SABATO 21 e DOMENICA 22 DICEMBRE

AVIGLIANA

Teatro e cinema

Il primo Natale

Il cinema teatro "E. Fassino" (via IV Novembre 19) alle ore 18:30 e alle 21:15 "Il primo Natale".

Tempo libero

Natale ad Avigliana

Sabato 21 dicembre

Ore 10:30 "Il Complotto dei Babbi Natale", letture animate per bambini 2-6 anni a cura dell'associazione APE.

Dalle ore 14 alle ore 18 musica in piazza a cura della ProLoco.

Ore 15:30 Mago Albert.

Ore 16:30 TipTap di Natale a cura dell'associazione Projecto.

Domenica 22 dicembre

Dalle ore 14 alle ore 18 musica in piazza a cura della ProLoco.

Dalle ore 15 sfida di memoria per grandi e piccini e "Scatta una foto con Babbo Natale" a cura della cooperativa Et.





DOMENICA 22 DICEMBRE

ALMESE

Tempo libero

Natale ad Almese

Nella Chiesa parrocchiale, alle ore 21, concerto “Musica di Natale” del Coro Mater Ecclesiae, che vedrà anche la partecipazione del quintetto di ottoni Brass Express dell’Orchestra RAI, del quartetto d’archi Poesis, e dei solisti di canto del teatro Regio di Torino. Al termine, presso l’oratorio, panettone, vin brulè e cioccolata calda offerti dagli Alpini e dalla Fidas di Almese.

Al Bosco degli Gnomi alle 15 concerto del Coro Alpino di Rivoli.

“Camminata di Natale”, organizzata in collaborazione con i Gruppi di cammino, con partenza alle ore 17.30 da Piazza Martiri della Libertà e arrivo intorno alle ore 18.30 al Ricetto per lo scambio di auguri, con vin brulè e panettone.

BARDONECCHIA

Proposte outdoor

Corso di scialpinismo

La guida alpina Federico Cecile con la sottosezione CAI di Sauze d’Oulx organizzano un corso di scialpinismo base e intermedio. Oggi seconda lezione a Bardoland.

Costo 70 euro a persona per ogni uscita. Iscrizioni: Massimo Perron, tel. 3408783589.

BORGONE SUSA

Tempo libero

Fiaccolata e auguri natalizi

Alle 19:30 nel piazzale della scuola secondaria fiaccolata e auguri natalizi, che vedono anche quest'anno impegnati il Comune, la Pro Loco, le associazioni e i commercianti di Borgone Susa in una serata in cui c'è l'occasione di fare gli auguri alla cittadinanza ma anche a chi vuole intervenire da fuori paese.

Alle 19:45 aperitivo di benvenuto con discesa di Babbo Natale e partenza in slitta.

Alle 20:30 premiazioni del concorso presepi.

SUSA

Musica e spettacolo

Istituto G.B. Somis

Concerto di Natale di insegnanti e allievi dell'Istituto "G.B. Somis" alle 16 alla chiesa del Ponte e alle 16:45 in piazza IV Novembre panettone e cioccolata calda per tutti.

Pomeriggio in musica per la città

La Città di Susa e l'associazione Pro Susa organizzano dalle 14:30 alle 19:30 "Pomeriggio in musica per la città", con la partecipazione della Santa Claus Street Band.

Tempo libero

Natale a San Giusto

Natale a San Giusto. Alle 11:45 discesa di Babbo Natale dal campanile della cattedrale con consegna di dolci e caramelle ai più piccini.

VENAUS

Tempo libero

Natale a Venaus

Ore 11-12 e 14:30-16 a scuola "A tutta musica". Libri da ascoltare, musica da creare insieme. Attività musicali gratuite per bambini a cura della Filarmonica Venausina.

Ore 11-17 "L'arte del panettone". Prepara il tuo dolce di Natale, passeggia tra i presepi e passa a ritirarlo. A cura del panificio pasticceria Marzo. Attività gratuita per bambini nel negozio di via Antica Reale 14.

Menù dei Presepi al ristorante pizzeria Sapori di una Volta (via Circonvallazione).

Per aggiornamenti e dettagli consultare il sito www.vallesusa-tesori.it