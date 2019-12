Pacchetti e scatoloni, riciclati sono doni: per questo sono previsti turni di raccolta speciale nelle Feste di Natale

Pacchi e pacchetti sotto l’albero sono una gioia, ma non devono diventare un problema, né per le nostre case, né per l’ambiente. Anche quest’anno Covar14 predispone il servizio di raccolta straordinaria del cartone nelle feste, chiedendo ai cittadini dei 19 Comuni di differenziare con cura scatole e scatoloni e di accantonarli in casa qualche giorno, senza buttarli nel cassonetto grigio dell’indifferenziata. Avviato al riciclo, il cartone ha ancora molto da fare. I turni aggiuntivi sono previsti per tutte le utenze, domestiche e non, da venerdì 27 a lunedì 30 dicembre. Il cartone va esposto in modo ordinato e possibilmente compattato, nel posto in cui si espongono abitualmente i contenitori della raccolta differenziata, solo nelle date indicate e secondo gli abituali orari. Trattandosi di una raccolta specifica, sono ritirati soltanto gli imballaggi in cartone, non carta o altri rifiuti differenziati. Questo il calendario dei passaggi straordinari:

Beinasco lunedì 30 dicembre

Bruino lunedì 30 dicembre

Candiolo zona 1 - 2 - 6 venerdì 27 dicembre, zona 3 - 4 - 5 sabato 28 dicembre

Carignano venerdì 27 dicembre

Castagnole Piemonte sabato 28 dicembre

La Loggia venerdì 27 dicembre

Lombriasco sabato 28 dicembre

Moncalieri zona 4 - 5 - 11 venerdì 27 dicembre, zona 6 - 8 - 10 - 12 sabato 28 dicembre, zona 1 - 2 - 3 - 7 - 9 - 9A lunedì 30 dicembre

Nichelino zona 4 - 5 venerdì 27 dicembre, zona 1 - 2 - 3 - 6 sabato 28 dicembre Orbassano sabato 28 dicembre

Osasio sabato 28 dicembre

Pancalieri sabato 28 dicembre

Piobesi Torinese zona 4 - 5 venerdì 27 dicembre, zona 1 - 2 - 3 - 6 sabato 28 dicembre

Piossasco venerdì 27 dicembre

Rivalta di Torino venerdì 27 dicembre

Trofarello zona 2 - 3 - 5 venerdì 27 dicembre, zona 1 - 4 sabato 28 dicembre

Villastellone venerdì 27 dicembre,

Vinovo zona 4 - 5 venerdì 27 dicembre, zona 1 - 2 - 3 - 6 sabato 28 dicembre

Virle Piemonte sabato 28 dicembre.

Per il dettaglio dei passaggi, nei Comuni dove sono divisi per zone su più giorni, consultare il sito www.covar14.it