Cirio incontra il coordinamento associazioni di Via del Centro: "Presidente, la Ztl serve solo per fare cassa"

"Al Presidente sono state illustrate le molteplici motivazioni ambientali, economiche e di sviluppo turistico che hanno determinato il totale dissenso del commercio - e non solo - verso l’introduzione della tassa. La Giunta comunale vuole introdurre la tassa d’ingresso al centro spacciandola per una scelta ecologista, in realtà si tratta di un provvedimento pensato esclusivamente per fare cassa. Tale decisione non prende – o peggio non vuole prendere - in considerazione che, l’ovvio e annunciato, calo degli ingressi avrà ricadute negative su i livelli occupazionali, il gettito tributario, il valore degli investimenti e quello degli immobili in tutta l’area centrale, causando un danno per gli abitanti e per il Commercio.