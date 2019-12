Appendino incontra i dipendenti comunali per gli auguri di Natale: “Grazie per il vostro lavoro”

Il 2019 volge al termine e, come da tradizione, la sindaca Appendino ha incontrato al Teatro Regio i dipendenti comunali per augurare loro buon natale e felice anno nuovo.

L’appuntamento, oltre al consueto brindisi con fetta di panettone annessa, è poi servito a fare un bilancio di quanto fatto nel 2019 e introdurre quelli che saranno gli obiettivi del 2020. “L’anno scorso abbiamo parlato di periodo difficile, lo è stato anche questo ma oggi ci facciamo un regalo importante: l’approvazione del bilancio di previsione nei termini” ha spiegato la sindaca ai dipendenti. “Il 2020 - ha aggiunto la prima cittadina - sarà un anno altrettanto complesso ma grazie allo sforzo comune daremo ancora più risposte di quelle date negli ultimi anni”.

L’anno che verrà d’altra parte vedrà il rinnovo parziale del personale del Comune. Se qualcuno andrà meritatamente in pensione, sono confermate le nuove assunzioni in più settori della macchina comunale. Un rinnovo tanto agognato, ma non scontato in un periodo economico difficile. Le nuove leve contribuiranno a tenere elevati gli standard dei servizi offerti ai cittadini.

Appendino ha poi lodato il lavoro svolto dai dipendenti, invitandoli a essere orgogliosi di lavorare per il Comune di Torino: “Vi ringrazio per lo sforzo quotidiano. Molti lavorano in servizi delicati e difficili, con alte aspettative: passione, empatia fanno la differenza per affrontare le difficoltà. Grazie per quello che avete fatto nel 2019, bisogna essere orgogliosi di far parte della cosa pubblica''.

''Sono qui per ringraziarvi a nome di tutta la città. Buon 2020”. Un brindisi , una fetta di panettone e i migliori auguri per un anno molto impegnativo per la città di Torino.