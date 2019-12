Paura in via Volturno, auto prende fuoco in mezzo alla strada: negoziante spegne l'incendio

Attimi di paura in via Volturno angolo via Mentana, in zona Crimea, per un incendio che ha coinvolto un'auto. Le fiamme hanno avvolto la vettura con a bordo una donna poco dopo le 18.

La signora ha fatto appena in temp a scendere dal mezzo, aprire il baule per recuperare qualcosa, prima che il fuoco si propagasse. Immediato e decisivo l'intervento di un negoziante, che con un estintore ha circoscritto le fiamme. I vigili del fuoco sono arrivati attorno alle 18:20, con un camioncino che ha spento definitivamente il rogo.

Tanta paura quindi e l'incredulità dei passanti, ma per fortuna l'incendio dell'auto non ha provocato feriti se non il danno alla macchina. Si tratta del secondo incendio a delle vetture scoppiato in giornata, il primo, di dimensioni ben più grandi, era divampato questa mattina in via Pio VII.