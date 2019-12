Embraco: lavoratori in presidio al casello di Santena. E domani pomeriggio la Messa con Nosiglia

Non si placa, anche nei giorni immediatamente precedenti le Feste, la protesta dei lavoratori Ventures ( ex Embraco ). Una vertenza che non conosce tregua e che proprio venerdì scorso ha fatto l'ennesima tappa negli uffici romani del Mise , dove il governo ha preso l'impegno di coinvolgere nuovamente Invitalia nella ricerca di un Piano B ora che la reindustrializzazione della nuova proprietà non decolla. Erano circa le 11 di questa mattina quando una rappresentanza di lavoratori ha deciso di manifestare e si è diretta verso il casello autostradale di Santena . Qualche coda al passaggio delle vetture e il tentativo - ancora una volta - di far sentire la propria voce in una vicenda che ha ricevuto troppe promesse e poco altro. E dove gli ammortizzatori sociali si esauriranno a luglio.

"La Fiom Cgil parteciperà - commenta Edi Lazzi Segretario della Fiom Cgil di Torino -. Penso sia un gesto di attenzione nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori che stanno rischiando di perdere il posto di lavoro. Sarà un momento utile per sottolineare che dietro i numeri della crisi ci sono delle persone in carne e ossa, che vivono il dramma di non sapere come arrivare a fine mese a causa della cassa integrazione o peggio di non avere più nessun tipo di reddito. La vertenza Torino che abbiamo aperto vuole essere uno strumento concreto per i lavoratori, uno strumento che metta insieme le persone, che faccia riflettere la classe dirigente della nostra città ad ogni livello per trovare delle soluzioni e uscire da questa drammatica situazione".

Intanto, la Fiom Cgil di Torino rende noto che, dopo lo sciopero di venerdì 20 dicembre, che ha visto la partecipazione di tutti i lavoratori della Martor, il presidio dei lavoratori è proseguito nelle giornate successive. Tra sabato e domenica il presidio ha ricevuto la visita di alcuni consiglieri regionali, che oltre a manifestare la loro solidarietà, si sono impegnati ad attivare immediatamente l’Assessorato al lavoro della Regione Piemonte per convocare un tavolo sulla drammatica vertenza Martor.

Per la giornata di oggi, lunedì 23 dicembre, la Rsu Fiom-Cgil ha dichiarato ulteriori 8 ore di sciopero con presidio davanti ai cancelli, raccogliendo l’invito di tutti i lavoratori a continuare la lotta fino a quando l’azienda non sarà disponibile a soluzioni di salvaguardia per tutti i 117 lavoratori.