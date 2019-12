A Torino il 28 dicembre "Giocattoli in movimento". M5S:"Riuso e riciclo per i nostri bimbi"

Anche a Torino la campagna “Giocattoli in movimento”, promossa dal Movimento 5 Stelle, per sensibilizzare i bambini sull'importanza del riuso, del riciclo, della sostenibilità ambientale e della condivisione attraverso lo scambio di giochi o libri. L'appuntamento nel capoluogo piemontese è fissato in piazza Castello il 28 dicembre dalle 13 alle 17.