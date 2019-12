Intervento dei vigili del fuoco questa mattina dalle 10.30 a Susa, dove è scoppiato un grosso incendio in un capannone in frazione Traduerivi, vicino all'autoporto. All'interno del sito c'era del materiale altamente infiammabile, per questo in pochi minuti il rogo si è sviluppato: la grossa colonna di fumo è visibile anche dall'autostrada Torino-Bardonecchia.

Sul posto vigili del fuoco, al lavoro per evitare che l'incendio si estenda ai capannoni circostanti, e i carabinieri.