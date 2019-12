Torino, arrestati mentre cercavano di borseggiare un pensionato sul bus

Arrestati mentre cercavano di borseggiare un ottantenne sulla linea 36. Oggi pomeriggio gli agenti della Polizia Municipale hanno fatto scattare le manette ai polsi per due italiani ed un tunisino.

Gli agenti in borghese sono intervenuti a bordo della linea 36, in direzione periferia. In corso Francia i Civich hanno fermato il trio, che stava cercando di derubare un pensionato. I tre soggetti, già piu volte arrestati e noti alle forze dell'ordine, da tempo si erano spostati su linee periferiche ma anche li sono stati individuati e arrestati.