Fondazione Torino Musei: tutti gli orari, le mostre e gli appuntamenti durante le festività

La Fondazione Torino Musei invita il pubblico a trascorrere le festività all’insegna della bellezza e dell’arte, visitando le collezioni permanenti e le mostre in corso a Palazzo Madama – Museo Civico d’Arte Antica, alla GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e al MAO Museo d’Arte Orientale.

Tra le mostre segnaliamo la grande esposizione Andrea Mantegna. Rivivere l’antico, costruire il moderno e la presentazione al pubblico delle Porcellane da Re. Un dono per Vittorio Amedeo II a Palazzo Madama. Alla GAM la mostra recentemente inaugurata Cavalli, costumi e dimore. La riscoperta della "Fiera di Saluzzo (sec. XVII)" di Carlo Pittara, Primo Levi. Figure in wunderkammer e Gino de Dominicis in videoteca. Al MAO la mostra Guerriere dal Sol Levante, l’esposizione del drappo cinese La Regina Madre d'Occidente nel giardino degli Immortali e Sulle sponde del Tigri. Suggestioni dalle collezioni archeologiche del MAO: Seleucia e Coche.