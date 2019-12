Rivoli, il consigliere leghista attacca il Papa sui migranti

Ha rivendicato di essere "razzista" e poi ha attaccato il Papa reo di essere troppo pro-migranti e ostile ai cattolici. Un consigliere locale della Lega, Aldo Casalicchio, ha tappezzato Rivoli di volantini per spiegare la sua teoria. Ma la segretaria rivolese del partito, Laura Adduce, ha subito preso le distanze da questa iniziativa.

Nel volantino, Casalicchio accusa Papa Francesco di aver "preferito i migranti ai fedeli cattolici" e di aver "attaccato tutti coloro che di fronte a un'immigrazione incontrollata vorrebbero delle regole".

"Mi dissocio da da quanto scritto dal mio militante Casalicchio sulla bacheca della Lega - ha immediatamente replicato la Adduce -. Posso immaginare, conoscendolo, che abbia sbagliato a esprimere il so pensiero e posso assicurare che non si tratta di una persona razzista, come tutti noi leghisti. Aldo è impegnato da anni al servizio della comunità rivolese dato che da sempre si occupa di volontariato aiutando le persone più deboli e indifese della nostra città".

"Chiedo scusa personalmente - ha concluso Adduce - parlando come segretario del partito ma anche a nome del gruppo consiliare della Lega a Rivoli. E mi impegno personalmente a fare in modo che quanto accaduto non si ripeta più".