Chi è e cosa fa la naturopata

Se sei capitato in questo articolo è perché sei sicuramente alla ricerca di informazioni legate alla professione della naturopata. Ti starai chiedendo cosa fa e chi è questa professionista che molto spesso vediamo impiegato in campo medico ma senza mai capire bene cosa fa realmente. In questo articolo troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per capire il ruolo di chi intraprende questa professione, così potrai capire quando è necessario consultarla e quando invece non ne hai bisogno. Continua pure la lettura del nostro articolo e scopri tutto quello che c’è da sapere su questa professionista.

Chi è il naturopata

Mentre in altri paesi la naturopata è una figura professionale riconosciuta e affermata con tanto di legislazioni che regolamentano la sua posizione lavorativa, in Italia non è ancora così. È ancora considerata una professione nuova e per questo non totalmente riconosciuta dalla legislazione tanto che non ci sono leggi o norme che ne stabiliscono la forma e l’operatività. A differenza di quanti pensano la naturopata non è un medico ma una professionista specializzata in diversi settori medici, può essere infatti una dietologa, una nutrizionista, una fisioterapista, un medico di famiglia che sceglie di avvicinare anche le discipline naturali ed olistiche e iridologiche che non hanno niente a che vedere con la medicina omeopatica con cui molto spesso sono confuse. Queste due tecniche affiancano la medicina classica per portare beneficio ai pazienti in cura. Laura Sergi è un'affermata Naturopata e Sciamana che lavora principalmente a Torino, Roma e Catania e si definisce in questa maniera "Una chiave, con la quale le persone che incontro aprono le parti più profonde del loro essere."

Che cosa fa la naturopata

La naturopata si occupa di creare un percorso curativo mentale e olistico per i suoi clienti/pazienti. Il suo scopo è quello di permettere ad un paziente di affrontare una malattia più o meno grave con il giusto status mentale. Questa professionista, non è un medico specialista perciò il percorso che viene intrapreso con lei non si sostituisce alle cure classiche e alla medicina normale ma le affianca. Molto spesso le persone che si imbattono in malattie più o meno gravi hanno bisogno di un supporto psicologico che molto spesso è carente per poter affrontare la malattia con serenità e determinazione, fattori che se mancano impediscono ad un paziente di guarire realmente. Ed è proprio questo che fa la naturopata crea le condizioni affinchè un paziente possa sfruttare questi fattori a suo vantaggio, è infatti stato staticamente dimostrato che chi affronta una malattia con uno status mentale forte ha molte più possibilità di guarigione di chi li affronta con una mentalità fragile. Questo status mentale forte è raggiunto grazie ai percorsi studiati su ogni paziente e personalizzati in base alle sue caratteristiche. Il suo scopo finale è quello di garantire ad ogni paziente un benessere psico-fisico.

Che cos’è un percorso olistico

Si sente molto spesso parlare di percorso olistico, si sentiva questo termine già prima della nascita della figura professionale naturopata. Il percorso olistico è un percorso che mira al benessere psicofisico di ogni persona e per farlo sfrutta esercizi fisici mirati e percorsi psicologici e di ascolto. Lo scopo del percorso olistico non è quello di curare il sintomo della malattia ma di arrivare alla causa per eliminarla una volta per tutte. Non si pone come sostitutivo della medicina ufficiale ma come un appoggio importante per i pazienti che cercano di curare malattie più o meno gravi. Questo genere di percorsi mira a migliorare l’autostima, migliorare i rapporti con le persone intorno a noi e dare a chi lo segue un equilibrio e un benessere fisico importante e necessario per fronteggiare ogni patologia. Il benessere fisico e mentale è anche considerato importante per la prevenzione di determinate malattie che a volte coinvolgono una qualsiasi persona ecco perché è consigliabile intraprendere un percorso olistico anche a scopo preventivo.

Iridologia

Il naturopata non sfrutta solo la medicina olistica ma anche l’iridologia. Non tutti avranno sentito parlare di questa particolare disciplina curativa perché è nuova quanto molto particolare. Chi la pratica infatti afferma di essere in grado di evidenziare particolari informazioni mediche sullo stato clinico di un paziente leggendo l’iride del paziente stesso. L’iride lo conosciamo bene tutti è parte integrante del nostro occhio e chi pratica la disciplina iridologica stabilisce di essere in grado di leggerlo e di poter stabilire se ci sono problematiche fisiche a livello organico in tutto l’organismo umano. Secondo gli esperti infatti questa possibile lettura è dovuta al fatto che l’iride è strettamente collegato con il sistema nervoso questo lo rende un importante mezzo di comunicazione perché l’iride in caso di problematiche all’organismo subisce cambiamenti nella colorazione e nelle macchioline visibili già ad occhio nudo. Ci sono ovviamente dei metodi specifici in cui viene eseguita questa lettura e che permettono al naturopata di individuare eventuali patologie e malattie in corso.

Principali campi di impiego del naturopata

I campi principali in cui vediamo impiegato un naturopata sono fondamentalmente 3:

Educativo ossia informa ed educa qualsiasi persona si rivolga a lui sui vari metodi da seguire per uno stile di vita sano al fine di avere uno stato di salute ottimale

ossia informa ed educa qualsiasi persona si rivolga a lui sui vari metodi da seguire per uno stile di vita sano al fine di avere uno stato di salute ottimale Preventivo . È in grado di correggere i comportamenti errati dei suoi pazienti fin dalla prima seduta andando così a prevenire un’eventuale comparsa di patologie più gravi

. È in grado di correggere i comportamenti errati dei suoi pazienti fin dalla prima seduta andando così a prevenire un’eventuale comparsa di patologie più gravi Appoggio. La sua funzione di appoggio è importantissima quando ha a che fare con persone con una patologia già in corso. In questo caso è un supporto vitale per il cambiamento del paziente verso uno stile di vita più sano per aiutarlo ad affrontare meglio la patologia.

Come diventare un naturopata

Se la tua intenzione è quella di diventare un naturopata puoi affidarti ad una delle scuole specialistiche che si trovano nel territorio italiano. Queste scuole nascono per permettere a tutti di apprendere le nozioni base. Frequentare la scuola però non basta, è infatti necessario un percorso completo e sempre aggiornato per questo sono a disposizione corsi di approfondimento e master in questa materia. Da ricordare Tutti possiamo rivolgerci ad un naturopata ma non è mai possibile considerare questa figura professionale, legata alla ricerca del benessere fisico e psichico di una persona, la sostituzione ad un medico specialista. Possiamo interpellarla per supporto ad un eventuale percorso medico ma mai a titolo sostitutivo. Non è infatti questo l’obiettivo di chi pratica questa disciplina. Ci sono infatti patologie che purtroppo non possono essere abbattute soltanto con il cambio di stile di vita verso uno più sano e regolare. Vista però l’importanza di questo professionista è consigliabile sempre richiedere un suo intervento.