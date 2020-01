41enne inglese si barrica in casa con la madre e il fratello. I carabinieri cercano di convincerlo ad arrendersi

Dalle ore 15 di oggi, giovedì 2 gennaio 2020, un uomo di 41 anni, residente in Inghilterra ma domiciliato a Torino in corso Vittorio Emanuele, si è barricato nella propria abitazione, tenendo in ostaggio la madre e il fratello ai quali non permette di uscire.

Sul posto sono confluiti mezzi dei Vigili del Fuoco, ambulanze e numerose volanti dei carabinieri, a seguito della richiesta di intervento da parte della Polizia Municipale. Sul posto i negoziatori dell'Arma e il pm di turno.

seguiranno aggiornamenti