Immobilizzato dai carabinieri l'uomo che si era barricato in casa, tenendo come ostaggi la madre e il fratello

Si è concluso senza conseguenze tragiche l'episodio che nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 gennaio, ha visto un 41enne inglese barricarsi in casa, in corso Vittorio Emanuele 165, tenendo in ostaggio la madre e il fratello.

L'uomo aveva bloccato la porta con i mobili e si rifiutava di uscire. Attorno alle 18.10 il negoziatore dei carabinieri ha convinto l'uomo barricato ad aprire la porta d'ingresso dell'abitazione. In pochi attimi alcuni militari lo hanno immobilizzato a scopo cautelativo in attesa dell'arrivo dei sanitari. I familiari fortunatamente stanno bene.

L'allarme era scattato alle ore 15, quando sul luogo erano confluiti mezzi dei Vigili del Fuoco, ambulanze e numerose volanti dei carabinieri, a seguito della richiesta di intervento da parte della Polizia Municipale. Dopo circa tre ore, il lieto fine.