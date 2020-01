Albano (M5S): "Dimissioni per Curatella? Dove erano i coerenti M5S quando si è dato via libera alla Tav?"

Una voce fuori dal coro. Così si può definire la consigliera del Movimento 5 Stelle Daniela Albano, che al contrario dei colleghi della maggioranza di Appendino non chiede le dimissioni di Aldo Curatella. Quest'ultimo stamattina annunciato di lasciare il gruppo pentastellato, per passare in quello misto di minoranza.

Su Facebook Albano scrive:"Ma basta con queste richieste di dimissioni! Dove sta la coerenza nel Movimento 5 Stelle ormai?". "Tutti a chiedere coerenza in un posto dove non si conosce ormai neanche più il significato della parola. Dove erano tutti i "coerenti" quando un governo 5 Stelle ha dato il via libera a Tap TAV e terzo valico?".