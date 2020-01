Curatella lascia il M5S, gli ex colleghi grillini: "Per coerenza dimettiti dalla Sala Rossa"

"Aldo Curatella, dopo aver lasciato il M5S, deve dimettersi dalla Sala Rossa e non passare al gruppo misto perché la sua è una scelta "incoerente, che ci lascia basiti". A chiedere l'addio è il gruppo consiliare pentastellato, per bocca della capogruppo Valentina Sganga. "Ha firmato - spiega - un impegno etico prima dell'elezione, il quale prevede che la strada per lasciare il M5S sia quella delle dimissioni da consigliere. Nel rispetto, innanzitutto, dei cittadini che hanno creduto in noi e nel nostro progetto di cambiamento".



A chiedere un passo indietro via Facebook, mettendo un post di Curatella del 2018 dove parlando dell'addio di Montalbano chiedeva per coerenza le dimissioni, è anche l'ex collega Fabio Versaci che scrive "Ci siamo abituati a vedere persone passare al gruppo misto con il solito scopo di tenersi il posticino, per dimostrare al mondo che esistono. Si dimenticano che come tutti noi, senza il movimento, la Sala Rossa l'avremmo potuta vedere solo in fotografia".