L'opposizione all'attacco: "La Regione, con il nuovo anno, torni ad occuparsi della Cavallerizza"

“La Regione torni ad occuparsi della Cavallerizza Reale”. E' questo l'appello con cui l'opposizione in consiglio regionale inaugura l'anno rivolgendosi alla giunta Cirio. A spedire l'invito sono sia il Pd che i Cinque stelle. “Chiediamo che, a gennaio, alla ripresa dei lavori istituzionali, si preveda la convocazione di una seduta congiunta delle Commissioni Cultura del Consiglio regionale e del Comune di Torino per affrontare, finalmente, con serietà, il tema del futuro della Cavallerizza Reale”, dichiarano il vicepresidente della Commissione Cultura del Consiglio regionale Daniele Valle (Pd) e la presidente del Gruppo M5S del Consiglio regionale Francesca Frediani .

“L’incendio di qualche mese fa ha rappresentato una pagina molto brutta della storia di Torino e ha messo in pericolo un bene di valore inestimabile protetto dall’Unesco. E’ il momento che la Regione torni ad occuparsene per trovare le giuste modalità per recuperare il complesso", proseguono Valle e Frediani.