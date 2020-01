A spasso nella notte con un'affettatrice, arrestato per furto un ventitreenne

Non poteva di certo passare inosservato, aggirandosi per strada di notte con un’affettatrice in mano. Un ragazzo, cittadino marocchino di 23 anni, è stato fermato dagli agenti della polizia municipale a Borgo Dora, arrestato per furto e denunciato per il possesso di sostanza stupefacente.

Il giovane aveva infatti con sé ha uno smartphone ch, grazie alle credenziali di una app installata nel telefono, si è scoperto essere di proprietà di un esercizio commerciale di via Borgo Dora. Gli agenti hanno poi trovato l’affettatrice nell’androne di un condominio della via. Oltre agli oggetti rinvenuti, dal locale erano stati asportati un altro cellulare e due bottiglie di champagne.

Da ulteriori accertamenti è emerso che il ragazzo aveva diversi precedenti di polizia, oltre a essere gravato da un provvedimento di espulsione, ragione per cui è stato anche denunciato per la violazione in materia di immigrazione.